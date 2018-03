Aliquote, imposte e variante al Pgt: se ne parla questa sera in Consiglio

E’ convocato per questa sera alle 21 nella Sala consiliare di piazza De Gasperi, il Consiglio comunale di Arcisate.

Diversi temi in discussione, tra cui l’approvazione delle aliquote IUC per il 2018, e una modifica alla disciplina per la riscossione delle imposte comunali per poter affidare la riscossione coattiva delle imposte non pagate all’Agenzia delle entrate.

Si parlerà anche del Piano per il governo del territorio, con la discussione e l’approvazione definitiva della variante.

Infine sarà discusso e messo in votazione il progetto di aggregazione Multiutility Nord Lombardia.

QUI l’ordine del giorno