Alla Piccola Fenice una serata dedicata ad Hans Christian Andersen

Mercoledì 14 marzo alle 21 presso il circolo la Piccola Fenice (via Caracciolo) una serata dedicata ad Hans Christian Andersen. «Hans Christian Andersen, il grande scrittore danese autore di favole che non si possono considerare propriamente tali – spiega il poeta Silvio Raffo – illustra situazioni esistenziali di sofferenza estrema, arricchendole con il lievito magico della poesia. Figure come quelle della piccola fiammiferaia, del soldatino di piombo o della sirenetta rimangono indelebilmente impresse nella memoria come simboli archetipici dell’amore impossibile, del male di vivere e del mistero del dolore».

Alla serata parteciperà il maestro con un intervento live Riccardo Ceratti (pianoforte e voce) e le sue song: “Una fiaba di Hans”, “Tu credi al Paradiso” e “Questione di chimica”. Lo accompagneranno Alberto Franzi (chitarra classica), Fabrizio Pedotti (viola), Alberto Gramolini (basso elettrico).

Entrata 5 euro.