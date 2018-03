All’Insubria corsi di alta formazione su bullismo e cyberbullismo

Il Dipartimento di Scienze teoriche applicate – DiSTA dell’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Varese, dopo il successo delle precedenti edizioni, ha attivato nell’ambito del Progetto “Comunicare e interagire con in minori” due nuovi corsi di Alta Formazione sul coordinamento dei servizi educativi e su bullismo e cyberbullismo.

“Qualità, valutazione e coordinamento dei servizi educativi e scolastici 0 – 11 anni” è il titolo del nuovo corso CIM n. 7, che mira a fornire validi strumenti e supporti teorico-pratici in grado di accompagnare e sostenere referenti, coordinatori/coordinatrici e direttori/direttrici con l’obiettivo di creare un lavoro in team capace di favorire un clima di benessere e qualità professionale e umana. Le iscrizioni sono già in corso e si concluderanno a breve e le lezioni si terranno a marzo e aprile. Il corso approfondisce aspetti teorici relativi alla valutazione della qualità e alla comunicazione efficace ed esamina le loro applicazioni pratiche nell’interazione con l’altro, affrontando argomenti quali: le basi del coordinamento, qualità e valutazione, gestire le relazioni tra adulti in un contesto educativo, comunicare con efficacia: il linguaggio del coordinatore, profili giuridici del coordinamento.

Il corso CIM n. 8, dal titolo “Bullismo, cyberbullismo e nuove tecnologie nella scuola primaria e secondaria di primo grado”, ha l’obiettivo di fornire validi strumenti e supporti teorico-pratici in grado di accompagnare coordinatori, insegnanti, genitori e altre figure educative verso la conoscenza delle dinamiche del bullismo e del cyberbullismo, al fine di comprendere come agire per prevenirli e arginarli. Durante il corso saranno approfonditi aspetti di natura psicologica, pedagogica, giuridica e linguistica. Saranno affrontati i seguenti argomenti: profili psicologici in gioco, armonia mente-corpo e movimento come antidoti al bullismo, linguaggio del bullismo, opportunità e pericoli delle nuove tecnologie, nuovi approcci normativi contro bullismo e cyberbullismo. Le iscrizioni vanno effettuate entro il giorno 6 aprile e le lezioni si svolgeranno nel mese Aprile 2018.

Entrambi i corsi conferiranno, con la partecipazione alle lezioni e il superamento della prova scritta finale, l’attestato di partecipazione e due crediti formativi riconosciuti dal Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione.

Per ogni corso saranno ammessi al massimo 50 partecipanti, il costo è di duecento euro per ciascun corso.

Per scaricare il bando integrale con tutte le informazioni, la domanda di iscrizione e visionare date delle lezioni ed orari, accedere alla pagina www.uninsubria.it e seguire i link: La didattica > Corsi di formazione > Corso CIM 7 o Corso CIM 8. Per ulteriori informazioni sui corsi scrivere a: paola.biavaschi@uninsubria.it.