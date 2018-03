Allo spazio Yak i cittadini “interrogano” il sindaco

Giovedì 22 marzo, alle 20.45, allo Spazio Yak – la “piramide” di piazza De Salvo – Progetto Concittadino presenta l’ultimo incontro del ciclo “10×9=Varese“.

E nell’ultima occasione il “bersaglio” delle dieci domande pensate insieme ai varesini sarà il sindaco, Davide Galimberti.

«Questa volta le vostre domande saranno per il primo cittadino, quindi ancora a più ampio respiro – dice Natalino BIanchi, il presidente dell’associazione nata dalla lista civica che esprime Dino De Simone in giunta ed Enzo Laforgia in consiglio comunale – come sempre, potete mandarle alla nostra pagina Facebook o alla mail progettoconcittadino@gmail.com».

Le dieci domande da sottoporre al sindaco verranno selezionate tra quelle dei cittadini, che sarà tenuto a rispondere nel modo più esauriente possibile, anche se in soli 4 minuti a domanda. Stessa formula degli altri incontri, quindi, ma un’occasione per allargare lo sguardo per una visione d’insieme sulla città.

«Come abbiamo sempre detto in campagna elettorale – conclude Bianchi – saremo la voce dei varesini a Palazzo Estense. A loro chiediamo di partecipare, collaborando con noi».

La penultima “tappa” del progetto si è svolta il mese scorso, al 20 febbraio: in quella serata è stato il momento di Dino De Simone: qui sotto la diretta, tratta dalla pagina Facebook del movimento.