“Amami”, danza e musica sul palco del Sociale per la festa della donna

In occasione “Giornata internazionale della donna”, giovedì 8 marzo alle ore 21:00 presso il Teatro Sociale andrà in scena lo spettacolo di musica e danza “Amami”, organizzato dal Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino e Lions Club Castellanza Malpensa, col patrocinio dell’Amministrazione comunale e di Amnesty International e la partecipazione del liceo artistico Candiani.

La serata avrà come protagonisti artisti noti, tra cui il tenore Ramtin Ghazavi e il primo violino Alessandra Romano (musicisti del Teatro Alla Scala di Milano), la ballerina solista Giulia Sauna e il Corpo di ballo del Liceo Coreutico Pina Bausch (coreografe di Ilenia Logorelli e Valeria Canoro), il tutto sotto la regia di Giulio Campari. La voce narrante sarà dell’attrice Natascha Padoan.

“Sarà una serata all’insegna del bel canto, della prosa e della danza, per festeggiare la donna, ma soprattutto per denunciare lo “stato d’assedio” violento che la donna subisce e sembra non avere fine, ma che a Busto e nel territorio si cerca di combattere con una serie di azioni concrete” osservano gli organizzatori.

La serata avrà scopo esclusivamente benefico e i fondi raccolti verranno destinati l’arredo della casa-rifugio per l’accoglienza di donne vittime di violenza. E’ possibile acquistare i biglietti presso il teatro Sociale dalle 16:00 alle 18:00 (prezzi: 10, 20, 30 euro) e prima dello spettacolo.

Info: lionscastellanzamalpensa@gmail.com

Si ricorda, inoltre che alle ore 12 in viale Piemonte sul muro dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne sarà inaugurata una dozzina di nuove opere che andranno ad arricchire la mostra “Donne al Muro”, realizzata un anno fa in collaborazione con Amnesty International, Lions Club International, Liceo Artistico Candiani e associazione E.va Onlus Centro Antiviolenza.

Oltre al sindaco Emanuele Antonelli e all’assessore all’inclusione sociale Miriam Arabini, sarà presente Alba Bonetti, vice presidente della Sezione italiana di Amnesty International e i vertici dell’associazione a livello varesino.