Amazon Prime scrive agli utenti: quasi raddoppiato il costo di abbonamento

Amazon Prime, il servizio in abbonamento che comprende condizioni di vantaggio sulle spese di spedizione e altri “benefit” all’utente come la sezione Prime Video, aumenta il prezzo.

Gli abbonati hanno cominciato a ricevere la mail di comunicazione da Amazon che annuncia il passaggio del costo di abbonamento annuale da 19 a 36 euro annuali, quasi raddoppiato.

Ecco il testo della counicazione:

Ti contattiamo per informarti di un imminente cambiamento al tuo abbonamento.

Il prezzo dell’abbonamento annuale aumenterà a EUR 36/anno (equivalente a EUR 3/mese) a partire dal 4 aprile 2018 per le nuove iscrizioni e, per dare notifica del cambiamento con adeguato anticipo, a partire dal 4 maggio 2018 per i clienti già iscritti. Il nuovo prezzo verrà applicato a partire dal tuo prossimo rinnovo.

Le tue preferenze di rinnovo automatico dell’abbonamento rimangono invariate. Puoi scegliere di ricevere un promemoria via email prima della tua prossima data di pagamento o cancellare l’abbonamento quando vuoi. Puoi gestire il tuo abbonamento ad Amazon Prime da “Il mio account”.