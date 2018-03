Ambiente e centro storico, verso il nuovo Pgt

Il Comune di Somma Lombardo propone nel mese di marzo due incontri per ri-pensare il Pgt, attraverso la Variante parziale.

Dopo il primo appuntamento dedicato a rigenerazione urbana e viabilità, il prossimo appuntamento è martedì 27 marzo, dedicato ai temi “ambiente” e “regole”, con la particolare riferimento alle norme per la rigenerazione del centro storico, negozi di vicinato, accessibilità per disabili.

Appuntamento in Sala Giovanni Paolo II (biblioteca comunale), in via G. Marconi, 6.

20.30 – 20.45 accoglienza partecipanti e iscrizione ai

tavoli di lavoro

20.45 – 21.00 saluti e introduzione generale

21.00 – 22.30 tavoli di discussione

22.30 – 22.45 sintesi dei coordinatori dei tavoli

22.45 conclusioni