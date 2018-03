Anche il Verbano avrà la sua “Floating Piers”

Non proprio un’installazione artistica, alla Christo, ma qualcosa di simile, capace di accomunare il senso pratico dell’opera: camminare in mezzo al lago, quasi sulle acque.

Bene: sulla scia dell’enorme successo – planetario – di The Floating Piers, presto un’impresa simile potrebbe arrivare anche sul Lago Maggiore, ma in territorio svizzero.

Della questione si è parlato ieri in un articolo sul quotidiano La Regione Ticino e l’intenzione di realizzare quest’opera è stata confermata da Luca Pissoglio, sindaco di Ascona, località della costa elvetica del Verbano da cui la passerella partirà per raggiungere le isole di Brissago.

LE ISOLE DI BRISSAGO

Le Isole di Brissago sono due isole nella parte svizzera del Lago Maggiore, a circa 2,5 km da Brissago e 3,5 km da Ascona, a 193,5 m s.l.m., altezza che corrisponde al punto geografico più basso della Svizzera. L’isola più grande è chiamata Isola di San Pancrazio o anche Isola Grande e ospita il Parco botanico del Ticino. L’altra isola quella di Sant’Apollinare, ha anche altri svariati nomi: è chiamata Isolino, Isola Piccola e Isola dei conigli, è ricoperta da vegetazione spontanea, mantenuta allo stato naturale. Le isole sono raggiunte dalla Navigazione Lago Maggiore con battelli in partenza principalmente da Porto Ronco, ma anche sulle linee principali con partenza da Locarno, Arona, Brissago e Ascona.

(da wikipedia)

Il progetto, dicono dal giornale svizzero, verrà reso pubblico nei minimi dettagli prossimamente, ma per il momento la conferma da parte della politica locale può bastare per mandare in fibrillazione turisti e amanti del lago, e soprattutto operatori dell’accoglienza che potendo approfittare di una eco anche inferiore a quella di Monte Isola, sul lago d’Iseo, non si lasceranno scappare la possibilità di beneficiare dell’enorme riflettore che un evento del genere potrà suscitare.

Il progetto non avrà una durata limitata, ma di alcuni anni, si legge nell’articolo della Regione, e la lunghezza della passerella che collegherà Ascona con le isole sarà di tre chilometri. Per ora ancora nulla si dice sui tempi di realizzazione.

Un’assonanza fin troppo evidente con l’esperimento artistico sul Sebino: il progetto definitivo di Christo prevedeva infatti passerelle galleggianti larghe 16 metri, degradanti ai lati, per una lunghezza complessiva di 3 chilometri.