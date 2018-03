Ancora neve alla Forcora

Sole che brucia, doposcì, occhiali da sole e neve. Alla Forcora, 1200 metri sul livello del mare, il “miracolo” che si consuma sulle piste a questa latitudine è stato possibile fino ad oggi per via di un inverno particolare dal punto di vista delle temperature: sono state attorno allo zero, in media, sommando quelle dei tre mesi invernali appena passati.

Così difatti è stato fino ai primi di marzo. Ma oramai col mese pazzerello che sta lasciando il posto ad aprile sarà dura proseguire la stagione sciistica, se non altro viste le temperature di questi giorni.

Per i prossimi giorni sono previste minime da zero a tre gradi, sì, ma le massime saranno piuttosto elevate, soprattutto domani, martedì, a sfiorare i 18 gradi.

Quello che tutti si domandano davvero è se per il lungo weekend di Pasqua, il prossimo, sarà possibile ancora inforcare gli sci.

Deciderà il tempo: mercoledì e giovedì sono previste precipitazioni e il limite neve sarà sopra i 1500 metri, con la colonnina di mercurio stabilmente sopra lo zero: anche se ben battuta e ghiacciata, la neve in Forcora non potrà resistere al cambio di passo delle temperature.

Tutto dipende dal tempo, che per definizione è imprevedibile.