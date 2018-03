Ancora neve ma temperature in rialzo

Vedremo ancora nevicate nei prossimi giorni ma non in maniera intensa perché farà più caldo. Nel video il timelapse della giornata di ieri.

LA SITUAZIONE – Lo spiega il Centro Geofisico Prealpino facendo il punto sulla questione: “un vortice depressionario sulle Isole Britanniche sospinge perturbazioni sul N-Italia. Oggi ancora possibilità di neve a basse quote per la presenza di aria fredda al suolo. Clima via via più mite nei prossimi giorni ma il tempo perturbato si prolungherà probabilmente almeno fino a mercoledì”.

LE PREVISIONI – Per oggi, sabato, “rare schiarite di primo mattino, quindi molto nuvoloso o coperto e deboli precipitazioni nelle ore centrali della giornata, più abbondanti sulla bassa padana, con possibile neve bagnata o pioggia mista a neve fino al piano. Attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio. In serata asciutto e schiarite”.

Domani, domenica 4 marzo “all’alba poco nuvoloso con nebbie sulla pianura. Al mattino un po’ di sole, nel pomeriggio via via nuvoloso a partire da Piemonte e Lombardia occidentale. Dalla tarda serata e nella notte deboli piogge o pioviggini con limite neve oltre 600-800 m”.

Lunedì “cielo coperto, deboli piogge o pioviggini. Meno freddo con rialzo delle temperature di un paio di gradi. Limite neve in rialzo a 600-800m circa”.

TENDENZA – Martedì 6 marzo: cielo coperto, qualche debole pioggia o pioviggine. Massime in rialzo attorno a 5-6°C, neve a 1000m. Mercoledì 7 marzo: variabile, nevischio sulle Alpi, probabilmente un po’ di sole sulla pianura. Massime 6/8°C.