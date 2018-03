Anffas festeggia 60 anni di storia al fianco dei disabili

Sessant’anni di storia nazionale e 40 a Varese. Anffas dà inizio ai festeggiamenti dell’importante traguardo raggiunto con la proiezione del film “La classe degli asini”. Un film che racconta la storia di una mamma Anffas, una delle tantissime mamme di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che in tutta Italia si sono battute e si battono ancora oggi, con coraggio, impegno e determinazione per l’affermazione dei fondamentali diritti dei propri figli, incluso il diritto di avere un’istruzione inclusiva e di qualità.

Il Presidente di Anffas onlus di Varese, Paolo Bano, la Presidente di Fondazione Renato Piatti onlus, Cesarina Del Vecchio, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese, Roberto Molinari, il Direttore Generale di Fondazione Renato Piatti onlus, Michele Imperiali, la Professoressa Patrizia Neri, Dirigente dei Licei Curie di Tradate e Presidente GLIP (Gruppo Lavoro Inter Istituzionale Provinciale per l’inclusione scolastica) hanno presentato, al Teatro Apollonio OpenjobMetis di Varese i tanti progetti pensati in occasione della XI Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale.

Il film “La Classe degli asini” è in programma anche in 8 istituti scolastici della provincia da Tradate a Luino, Gallarate, Origgio e Cassano Magnago.

Anffas è nata con l’obiettivo di cambiare la società, di ottenere diritti, pari opportunità e inclusione. Ed è proprio l’inclusione sociale il tema al centro della Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e di Anffas Open Day. Giornata volta principalmente a sensibilizzare la società e ri-affermare i diritti civili e umani sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Tutte le strutture associative – circa 1.000 in Italia – in cui Anffas si prende cura di oltre 30.000 persone con disabilità e dei loro familiari, il 28 marzo con la formula “Open Day” organizzeranno spettacoli e tante altre iniziative volte a diffondere la cultura dell’inclusione sociale, delle pari opportunità, della non discriminazione.

Anche in tutti i centri di Fondazione Renato Piatti onlus distribuiti nelle provincie di Varese e di Milano, mercoledì 28 marzo verrà proiettato il film “La classe degli asini” e al termine della proiezione ci sarà un brindisi che virtualmente unirà ospiti dei centri, familiari, operatori, amici e tutta la cittadinanza – per festeggiare insieme il compleanno di Anffas e l’inclusione sociale.

In particolare il polo di Varese di Fondazione Piatti ha organizzato mercoledì 28 marzo dalle 10:00 alle 12:00 in piazza Monte Grappa una postazione di gioco inclusivo per la comunità.