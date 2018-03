Anffas Varese compie 40 anni e festeggia l’inclusione sociale

Il 28 marzo torna, per l’undicesimo anno consecutivo, la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, la manifestazione promossa ed organizzata da Anffas Onlus che, con l’ormai consueta formula “Anffas Open Day”, apre ufficialmente anche le celebrazioni dei 60 anni di Anffas Nazionale e i primi 40 anni di Anffas Varese.

L’inclusione sociale è il tema al centro della Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e di Anffas Open Day. Giornata volta principalmente a sensibilizzare la società e riaffermare i diritti civili e umani sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Tutte le strutture associative – circa 1000 in Italia e 17 in provincia di Varese (Fondazione Renato Piatti onlus, ente a marchio Anffas) – in cui Anffas si prende cura e carico di oltre 30.000 persone con disabilità e dei loro familiari, il 28 marzo p.v. con la formula “Open Day” organizzeranno, spettacoli e tante altre iniziative volte a diffondere la cultura dell’inclusione sociale, delle pari opportunità, della non discriminazione.

Anffas Varese lunedì 26 marzo alle ore 9:30 presso il Teatro Apollonio Open Job Metis di Piazza Repubblica presenterà le proprie attività . Al termine verrà proiettato il film “La classe degli asini” destinato agli alunni delle scuole medie e superiori di Varese.

Il film “La Classe degli asini” è una storia liberamente ispirata alla vicenda reale di Mirella Antonione Casale, insegnante e mamma di una bimba con disabilità, che, nella seconda metà degli anni Sessanta, cominciò una strenua lotta per il riconoscimento del diritto ai ragazzi con disabilità di frequentare insieme agli altri bambini la scuola dell’obbligo. Grazie anche alle sue battaglie il Parlamento Italiano approvò nel 1977 una legge che cancellò definitivamente le aberranti “classi speciali”.