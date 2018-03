Annullato lo spettacolo “Un giorno di ordinaria follia”

L’Auditorium Paccagnini di Castano Primo avvisa che è stato annullato lo spettacolo in cartellone “UN GIORGIO DI ORDINARIA FOLLIA” in calendario sabato 10 marzo ore 21, in quanto Giorgio Verduci, è purtroppo ammalato.



Per chi avesse acquistato già il biglietto, l’organizzazione invita a mettersi in contatto ai numeri 3487418213, 0331882210 in modo da poterti rimborsare.