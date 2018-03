Antonio De Toma, la storia del più grande stucco marmista in un libro

E’ in programma per sabato 17 marzo la prima presentazione pubblica del volume “Il walser dell’imperatore”. Le sala di Villa Della Porta Bozzolo ospiteranno l’incontro a cura di Marco Magnifico (vice Presidente esecutivo FAI), Lucia Borromeo (Ufficio valorizzazione FAI) e Angelo Stella (Presidente del Centro nazionale Studi manzoniani), alle ore 15.

“Il walser dell’imperatore” è il romanzo ispirato alla straordinaria epopea di Antonio De Toma (1821 – 1895), il walser che, partito dalla Valsesia a undici anni come semplice garzone gessatore, divenne il più celebre stucco marmista dell’Europa Centrale, conteso dai sovrani che gli affidarono la decorazione dei propri palazzi: Oscar I di Svezia, Ludwig II di Baviera, Francesco Giuseppe d’Austria. Profondamente legato, e orgoglioso, delle proprie radici walser, tanto da continuare ad usare il titszchu come lingua di scambio con i propri collaboratori valsesiani, non rinnegò mai le proprie origini.

Un romanzo dove corrono parallele, ma in direzioni opposte, le strade della voce narrante, la nipote, e dell’olt’aju Antonio: da Rima a Vienna e poi da Vienna a Rima. Una splendida rappresentazione di due mondi in una storia nella quale le atmosfere rarefatte dei sentimenti e della piccola patria walser si mischiano ai grandi eventi che sconvolsero l’Europa del ‘900.

Contemporaneamente e a corredo de “Il walser dell’imperatore” vede la luce anche un breve saggio curato da Anna Parish Pedeferri, pronipote di Antonio De Toma: Anton De Toma – Tra Rima e Vienna, che contiene estratti dell’Archivio De Toma e una catalogazione delle opere della A. Detoma – Hof –Kunstmarmorirer und Stuccateur, fondata nel 1844.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito ma per partecipare è necessario scaricare l’invito che trovate qui.