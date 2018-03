Antonio Provasio in scena con “Si stava meglio quando si stava…peggio!”

Siamo così abituati ad applaudirlo nei panni della Teresa che quasi appare insolito vedere Antonio Provasio in pantaloni, senza parrucca grigia e le tipiche espressioni da vecchina un po’ piegata dall’età. Eppure ne abbiamo colto la bravura e le doti dell’attore navigato, la straordinaria capacità di divertire e riempire ovunque i teatri con la Compagnia dei Legnanesi, di cui è anche capocomico.

Difficile non essere incuriositi e perdersi questo spettacolo, con tanto di band dal vivo, dal titolo: “Si stava meglio quando si stava…peggio!”- Teatro Condominio Gallarate- giovedì 22 marzo h.21.00. In esso Provasio si cimenta nel racconto di come si è trasformata la vita dagli anni Sessanta ad oggi, commentando con ironia i tanti cambiamenti avvenuti sfruttando diversi filoni: dalla storia della TV e dei suoi personaggi alla cucina, una volta saporita e rustica, adesso rigorosamente “griffata”.

E continua grazie alle abitudini di vita e a quello che era una volta il concetto di famiglia, fino ad arrivare alla tecnologia e ai telefonini, che hanno stravolto il modo di comunicare e la voglia di stare insieme e di parlare guardandosi in faccia. Dopotutto, lo testimonia lui stesso: «Sono cresciuto in una casa di ringhiera, a Legnano. I miei genitori erano operai in un Cotonificio. Appartengo all’ultima generazione di italiani che non hanno avuto il bagno in casa, per raggiungerlo bisognava scendere una rampa di scale. Ma ci consideravamo dei privilegiati: era tutto nostro, chiuso a chiave. Le altre famiglie, per lo più immigrati meridionali, usavano i gabinetti comuni. Nel cortile non c’erano porte chiuse a chiave, a parte quella del nostro gabinetto. E del resto, un ladro che cosa avrebbe potuto rubare? In estate, ogni sabato mio padre mi portava col motorino a fare il bagno nel canale Villoresi… nel senso che mi lavava col sapone nelle rogge. Ma ero felice». Con stile brillante l’amatissimo attore strapperà scrosci di applausi e risate, grazie ai suoi paragoni con il “tempo che fu”. C’è inoltre da scommettere che, una volta a casa e riflettendo su quanto visto, qualcuno si domanderà: “Ma… non è che si stava meglio quando si stava peggio?!?” Già, come recita il titolo del suo spettacolo.

Biglietti: Poltronissima € 25 – Poltrona € 20

Prevendita: – Libreria Biblos Mondadori Store Piazza Libertà Gallarate dal lunedì al venerdì orari 9/12 e 15/18

– Teatro – Sabato pomeriggio dalle 16 alle 19 e un’ora prima dello spettacolo

– Online sul il sito del teatro: www.teatrocondominio.it e su VIVATICKET: www.vivaticket.it

Prenotazioni: Tel. 392 8980187 – biglietteria@condominioteatro.it