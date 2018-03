Anziano urtato in via Cavour, cade e finisce in ospedale

Un anziano in bici è stato urtato da un’auto in pieno centro a Gallarate, nella mattina di mercoledì 14 marzo. L’incidente, i successivi soccorsi e i rilievi hanno imposto la deviazione del traffico, con rallentamenti per circa un’ora.

È successo intorno alle 10 del mattino nella centralissima via Cavour, quasi davanti al Broletto cittadino.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale l’anziano – a bordo della sua Graziella – avrebbe sbandato ed è stato urtato da un’auto che procedeva subito alle spalle, che non è riuscita a evitare l’urto (la strada, pur a senso unico, è piuttosto stretta). L’urto ha fatto perdere l’equilibrio all’uomo, che è caduto a terra con violenza.

È stato poi portato in ospedale a Gallarate, le sue condizioni per furtuna non sarebbero gravi.

La Polizia Locale ha dovuto chiudere al traffico la via e (essendo via Cavour l’unica uscita venendo da via Sant’Antonio-via Trombini) ha provveduto a invertire il senso di marcia della vicina via Postcastello, per far defluire il traffico.