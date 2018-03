Appalto per la fornitura di prodotti alimentari per la mensa del Jrc

Scade il 5 aprile la gara di appalto per la fornitura di prodotti alimentari per la mensa e il club house del Centro comune di ricerca (jrc) di Ispra, in provincia di Varese. L’appalto (rif. 2018/S 044-095212) diviso in due lotti, riguarda la fornitura di carni rosse (lotto 1), bianche, uova e loro derivati freschi e congelati (lotto 2). Le forniture sono destinate a 2 ristoranti self service, un ristorante con servizio al tavolo e al Club house sito all’esterno del Centro comune di ricerca. L’importo è di 1.200.000 euro. (Fonte Uecoop)