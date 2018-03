Aprile inizia con tanti appuntamenti a Bustolibri

La stagione primaverile si apre con una serie di appuntamenti culturali organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio: presentazioni e mostre si affiancheranno anche nel mese di aprile ai cicli di incontri già programmati.

Eccoli nel dettaglio:

venerdì 30 marzo e giovedì 5 aprile alle 18 sono in programma alla Galleria Boragno due nuovi appuntamenti con il ciclo di incontri a tema storico “Uno sguardo a Oriente”, tenuti dal professor Giampaolo Grampa. Nel corso della prima serata si parlerà della storia della Turchia, “Da Othman a Erdogan”, mentre il 5 aprile il focus si sposterà sul mondo arabo con “Origini ed espansione dell’Islam”. Il ciclo si concluderà poi il 12 aprile con l’ultimo incontro dal titolo “Lo splendore della Cina: I Ming”. L’ingresso a ciascun incontro ha un costo di 10 euro a persona. Studenti e insegnanti possono partecipare utilizzando rispettivamente la piattaforma 18App e la Carta del Docente. Per informazioni e prenotazioni contattare lo 0331-635753 o l’indirizzo mail eventi@bustolibri.net. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Atelier 41 di corso XX Settembre 41 a Busto Arsizio (www.atelier41.it).

Giovedì 5 aprile alle 21 la serata culturale della Galleria Boragno proseguirà con un appuntamento speciale: il poeta e scrittore Silvio Raffo incontrerà il pubblico per una presentazione “In prosa e in versi” delle sue ultime opere e del suo universo poetico. Autore di grandissima fama, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti nazionali e protagonista della vita culturale varesina, Raffo guiderà i lettori in un affascinante viaggio alla scoperta della sua produzione letteraria, dal primo romanzo “Mio padre René” (recentemente ripubblicato) alle raccolte di poesie e alle numerose traduzioni.

Venerdì 6 aprile alle 18 sarà inaugurata alla Galleria Boragno la mostra fotografica “Effetti collaterali” del fotogiornalista milanese Livio Senigalliesi. La mostra, curata da Valeria Valli, fa parte del programma del Festival Fotografico Europeo organizzato da AFI (Archivio Fotografico Italiano); per maggiori informazioni sulla manifestazione è possibile visitare il sito http://europhotofestival. archiviofotografico.org/.

Le immagini raccolte nella mostra sono il frutto di due decenni di reportage di Senigalliesi in 4 continenti: un atto di testimonianza e di denuncia scattato da vicino, condividendo con le persone incontrate sofferenze, pericoli, freddo e fame. Le 18 fotografie a colori sono state scattate in Afghanistan, Kosovo, Caucaso, Cambogia, Congo, Palestina, Kashmir, Kurdistan, Libano, Ruanda, Bosnia, Uganda e Guatemala; le 20 in bianco e nero sono tratte da un reportage realizzato in Vietnam 40 anni dopo la fine del conflitto. La mostra include anche un video, girato in una zona del Congo teatro di una sanguinosa guerra. La storia della carriera di Senigalliesi è raccolta nel libro “Memories of a war reporter”. La mostra resterà aperta fino a sabato 14 aprile nei seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 17 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 (chiuso il lunedì). L’ingresso al pubblico è libero. In allegato la locandina della mostra e una foto di Livio Senigalliesi.

Infine sono aperte fino al 13 maggio le iscrizioni alla seconda edizione del Premio Arte Carlo Farioli-Città di Busto Arsizio, organizzato dallo Spazio Arte “Carlo Farioli” con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e la collaborazione di Bustolibri.com. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera, a scelta tra pittura, scultura-installazione e fotografia, sul tema “In-stabili equilibri”; una Commissione Culturale individuerà le opere che saranno esposte in una mostra collettiva dal 23 giugno all’8 luglio a Palazzo Marliani Cicogna. Per maggiori informazioni visitare il sito www.farioliarte.it. In allegato la locandina del concorso.