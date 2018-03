ArchiMade, al Maga un workshop sull’architettura e l’urbanistica

Promozione del territorio, occasione di crescita culturale e di confronto sul futuro urbanistico di Gallarate: sono le tre ottime ragioni alla base della delibera approvata ieri (mercoledì 28 marzo) dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Andrea Cassani, con la quale è stato dato il via libera all’accordo di partnership operativa per la lectio magistralis di Daniel Libeskind, in programma il prossimo 14 aprile.

Quello con l’architetto di origine polacca, progettista del nuovo World Trade Center di New York, sarà il primo appuntamento della rassegna “ArchiMade 2018, workshop di architettura, urbanistica, design. Città di Gallarate”.

«Ciò che questa amministrazione sta cercando di fare, con spirito di abnegazione e servizio verso la comunità, è l’avvio di un percorso di costruzione e progettazione della città che verrà» dice l’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente Alessandro Petrone. «Proprio come è accaduto in altre realtà virtuose, vedasi Milano che in 20 anni ha cambiato volto. Il fenomeno di partecipazione e coinvolgimento partito con “Gallarate città come vivere” adesso volerà ancora più alto e troverà la sua massima espressione nell’avvio nel 2018 di una rassegna annuale, ArchiMade, che ha l’ambizione di proiettare la città oltre i confini nazionali con approfondimenti di carattere tecnico e scientifico che vedranno il coinvolgimento di tutte le parti interessate alla crescita del nostro tessuto urbano, ovvero cittadini, realtà associative, imprenditoriali, professionali, scuole e parti sociali. Vogliamo che a Gallarate prenda forma una sorta di “tavolo di confronto” permanente, un vero laboratorio di idee». Non a caso non è esclusa la possibilità di istituire un premio ad hoc per incentivare la presentazione di proposte, firmate dagli astri nascenti del settore della progettazione.

La sede degli incontri sarà ancora una volta il Maga, ma il ruolo della Fondazione Zanella andrà ben oltre quello dell’ospitalità. Quella tra Comune (tramite gli assessori all’Urbanistica, alla Cultura e Attività produttive) e museo sarà infatti una collaborazione a tutti gli effetti, grazie alla quale sarà possibile utilizzare l’Art Bonus per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, . Non a caso la lectio di Libeskind, uno dei più importanti architetti contemporanei, ha subito attirato l’attenzione (e il sostengo economico) di alcuni imprenditori locali che copriranno interamente le spese di organizzazione dell’evento.

L’assessore alla Cultura Isabella Peroni, da parte sua, pone l’accento sull’importanza di fare rete tra diversi settori del Comune e con il Maga. «Il nostro museo – spiega l’esponente della giunta – ha ormai una caratura di livello nazionale e internazionale e la serie di incontri che partiranno il prossimo 14 aprile si cala perfettamente in questa realtà. Oltre a ciò, attraverso il museo è possibile utilizzare l’Art Bonus, formula che consento agli eventuali mecenati di beneficiare di un importante sgravio fiscale». Dal punto di vista strettamente Culturale, ArchiMade viene invece visto come «il completamento di una offerta a 360 gradi che ha come fiore all’occhiello interventi mirati e di alto livello nel campo della letteratura, della musica, dell’arte e ora dell’architettura e del design».

«L’incontro del 10 marzo scorso di “Gallarate città dove vivere” dedicato a produzione e commercio – spiega l’assessore alla Attività produttive Claudia Mazzetti – è stato l’occasione per consolidare la collaborazione con Univa, Confcommercio e Confartigianato. L’obiettivo dell’assessorato e delle associazioni di categoria è sinergico: puntare a una crescita urbanistica in grado di creare opportunità di lavoro. ArchiMade diventa perciò una ulteriore opportunità per prendere spunto da chi ha lasciato un segno nelle più importanti metropoli mondiali, creando i presupposti per quella crescita economica che vorremmo avvenisse anche qui».