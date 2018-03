“Arcisate in fiaba” ha un cuore di drago

“Ci fu un tempo in cui i draghi dominavano il mondo… Invidiosi del loro potere, gli uomini diedero la caccia ai draghi…ne rimase soltanto uno… rimase il cuore dell’ultimo drago. Molti anni sono trascorsi, finalmente è giunta l’ora! Il confine tra il bene il male è assai sottile… E passa per il cuore palpitante di un drago. L’antica profezia sta richiamando da ogni luogo coloro che sono stati prescelti… e li porterà ad Arcisate… dove si nasconde l’ultimo drago!”.

Si annuncia così l’edizione 2018 di “Arcisate in fiaba” che il 28 e 29 aprile trasformerà il Parco Lagozza in un mondo incantato dove andrà in scena “La leggenda del cuore di drago”, la nuova storia fantasy-medievale della manifestazione.

Scenografie, esposizioni, mercatini, accampamenti e mestieri medievali faranno da cornice all’intenso programma di intrattenimento, che prevede (oltre a combattimenti, duelli e giocoleria di corte) musica medievale di grande impatto, le acrobazie in volo della Falconeria Maestra e lo spettacolo di fuoco ad opera del duo femminile “Fuochi e affini”.

Per tutta la durata dell’evento sarà allestito un ricco stand gastronomico.

Un’attenzione particolare verrà data ai bambini e ai ragazzi fino ai 18 anni, con i laboratori medievali dell’Amico Drago e le animazioni con vestizione grazie alle quali i bambini potranno dare l’assalto al malvagio Re Einon.

Si potrà scoprire “L’Antico codice dei Cavalieri” grazie alle prove di abilità medievali (giochi e giostre medievali, utilizzo della spada e dell’arco, il guanto del falconiere, le prove al banco degli antichi mestieri), rese ancora più difficili dal temibile drago che si aggirerà per il parco.

Inoltre nella “Tana di Drako” i ragazzi potranno fare la conoscenza dell’ultimo dei draghi.

Ad organizzare l’evento, giunto ormai alla quarta edizione, l’Amministrazione comunale di Arcisate in collaborazione con l’associazione Ape-Amicizia per educare e il prezioso supporto della Pro Loco e della Protezione civile, della Coroce Rossa Valceresio e della Ludoteca L’isola che non c’è.

«Una manifestazione che nasce con l’emozione, l’entusiasmo e lo stupore dei bambini… ma soprattutto con la gratitudine e la consapevolezza che eventi di questa portata possono esistere solo grazie alla collaborazione costruttiva e disinteressata tra persone e volontari appartenenti a gruppi diversi – dice l’assessore alla cultura Emanuela Sardella che con Isabella Pigaiani, presidente di Ape sta coordinando l’evento – Vi aspettiamo il 28 e 29 aprile al Parco Lagozza di Arcisate… per conoscere quale sorte attenderà il Re, i cavalieri e l’ultimo drago!».

Il programma di Arcisate in Fiaba 2018

Sabato 28

Ore 18,00 Apertura “Arcisate in Fiaba”

Ore 18,10 Nella tana di Drako -vieni a conoscere il drago nel castello del re

Ore 18,30 Spettacolo: i giullari del re – piccola arena del re

Ore 19,00 Cena medievale presso la locanda del “RE EINON”

Ore 19,30 Musica medievale dolce – piccola arena del re

Ore 20,30 Spettacolo “bastan due giullari” – piccola arena del re

Ore 21,00 Medioevo in musica – piccola arena del re

Ore 21,30 Grande spettacolo “Le due donne nate dal fuoco” – piccola arena del re

Domenica 29

Ore 10,00 Apertura Accampamenti

Ore 10,30 Musici del drago – arena di Bowen

Dalle ore 11,00 ci saranno vari intrattenimenti in contemporanea:

La tana di Drako vieni a conoscere il drago nel castello del re

Assalto al malvagio re Einon animazione con vestizione per i bambini (dai 6 anni)

Antico codice dei cavalieri prove di abilità per ragazzi (8 -99 anni) 1,00 Inizio giochi e

Ore 11,30 Spettacolo dei giullari del re – arena di Bowen –

Ore 12,00 Musici del drago – arena di Bowen –

Dalle ore 12,00 Pranzo medievale presso la locanda del “RE EINON”

Ore 12,30 Musica medievale dolce – piccola arena del re

Dalle ore 12,30 Bottega del panino presso la locanda del drago

Ore 14,00 Musici del drago – arena di Bowen –

Ore 14,30 Carosello medievale con armi e falcon – Falconeria Maestra – arena di Bowen –

Dalle ore 15,30 ci saranno vari intrattenimenti in contemporanea:

Amico Drago laboratori medievali per i bambini (dai 3 anni) – le terre dei giochi

La tana di Drako – il risveglio del drago

Assalto al malvagio re Einon animazione con vestizione per i bambini (dai 6 anni)

Antico codice dei cavalieri prove di abilità (da 8 anni -99 anni) ree

Ore 15,30 Spettacolo dei giullari del re

Ore 15,30 Musica medievale in itinere – piccola arena del re

Ore 16,00 Musici del drago – arena di Bowen

Ore 16,30 La battaglia del crudele Brok combattimento d’armi- arena di Bowen

Ore 16,30 Spettacolo “bastan due giullari” – piccola arena del re

Ore 17,00 Musici del drago – I Nuada Airgetlam – arena di Bowen

Ore 17,30 Spettacolo comico acrobatico – arena di Bowen

Ore 17,30 Musica medievale dolce – “in Itinere”- piccola arena del re

Ore 18,00 Spettacolo “FiRebel” le due donne che plasmano il fuoco” – arena di Bowen –

Ore 18,30 Medioevo in musica – I Nuada Airgetlam – arena di Bowen

Ore 19,00 Drako: l’ultimo dei draghi – arena di Bowen

Ore 19,00 Cena medievale presso la locanda del “RE EINON”

Ore 19,30 Musica medievale “in itinere” piccola arena del re

Ore 21,30 Grande spettacolo “La Danza del Fuoco” – piccola arena del re