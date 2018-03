Arijan Komazec fa capolino all’allenamento della Openjobmetis

Vera e propria sorpresa in casa Pallacanestro Varese. Nel corso dell’allenamento del venerdì sera ha fatto capolino al PalA2a nientemeno che Arijan Komazec, il campione croato che vestì in tre diverse stagioni (e in due distinti momenti) la maglia biancorossa con cifre strabilianti, basti ricordare i 33,2 punti di media nel 1994-95.

Komazec talvolta torna in città e in questa occasione si è presentato sul finire dell’allenamento che la Openjobmetis di Caja stava sostenendo in vista dell’impegno di domenica 25 sul campo di Sassari (nella foto: Komazec, a sinistra, con Raimondo Diamante, uno degli assistenti di Caja). L’ex giocatore, oggi 48enne, si è intrattenuto con il dg biancorosso Claudio Coldebella, suo compagno di squadra dopo il discusso passaggio alla Virtus Bologna, con Max Ferraiuolo e con il connazionale Mario Delas con cui ha scambiato alcune parole.

Curiosamente, dopo l’allenamento della prima squadra, era previsto quello della formazione Under 18 di cui è supervisore Dodo Rusconi, tecnico della Cagiva in cui Komazec fece faville. Anche con lui il giocatore croato è stato autore di un momento amarcord. La notizia della sua presenza in città è stata rilanciata anche dal negozio “Triple”, punto di riferimento per gli appassionati e i giocatori di basket. Arijan si è fermato anche lì per alcune compere ed è stato immortalato su Instagram in una foto con uno dei titolari, Mauro Costantino.

