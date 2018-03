Arrestate per furto le complici dalle mani di fata

Ogni volta che quella due passavano, alla fine della giornata i negozianti del centro si accorgevano che qualcosa mancava all’appello.

Dagli orecchini alla biancheria intima, F.L., 47 anni e C.G, 51 erano ben conosciute dagli esercenti di alcune zone di Varese dove la coppia di amiche dalla mano facile non lasciavano scampo.

Fino a martedì scorso, quando il poliziotto di quartiere ha fatto scattare i polsi alle complici.

Ad accorgersi dell’arrivo delle due, una commessa che le ha “curate” non appena entrate nel negozio di bigiotteria, e ha chiamato subito la polizia. La donna dietro al banco si è accorta di quello che stava succedendo: C.G. si è messa subito ad ammirare un paio di orecchini: «Visto che belli?».

Ma l’amica non ha neppure fatto in tempo a prenderli perché le due si sono accorte di essere state scoperte, e subito si sono diertte verso l’uscita: meglio cambiare aria.

All’esterno del negozio, però, ad attenderle gli agenti della polizia.

La successiva perquisizione delle due donne ha consentito di rinvenire della biancheria rubata poco prima in un altro negozio della città, specializzato in biancheria per la casa.

Le due avevano rimosso l’anti taccheggio, ma la cassiera si era comunque accorta dell’ammanco. Subito è scattato l’arresto in flagranza per furto.