Arriva la notte degli Oscar 2018

In Italia quest’anno non resteranno svegli tutta la notte solo coloro che sono interessati alle sorti del nostro paese, ma anche gli accaniti cinefili.

Comincerà infatti alle 2 di notte di lunedì 4 marzo, (le 17 del 3, secondo il fuso di Los Angeles) la 90ª edizione della cerimonia degli Oscar, che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles. Nella cerimonia, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences premierà il meglio offerto dal mondo del cinema durante il 2017, suddiviso in 24 categorie.

Le candidature sono state annunciate il 23 gennaio : il film che ha ricevuto il maggior numero di candidature è stato La forma dell’acqua – The Shape of Water, con tredici totali. Ma tra i film in lizza c’è anche The Post e Il filo nascosto, in questi giorni nelle sale italiane. E tra gli attori in lizza ci sono nomi come Daniel Day Lewis, Gary Oldman e Meryl Streep. Come miglior film è in lizza anche Chiamami col tuo nome, il film dell’italiano Luca Guadagnino

La cerimonia integrale sarà visibile in TV in diretta sul canale tematico Sky Cinema Oscar HD e sul canale digitale terrestre Tv8 a partire dalle ore 22.50 di domenica 4 marzo