Arriva il Luna Park, il park&bus si riduce

Arrivano le giostre, le macchine sgombrano. Da lunedì prossimo 12 marzo, il park&bus della Schiranna subirà alcune restrizioni.

In vista dell’arrivo del Luna Park, infatti, piazzale Roma non sarà più un parcheggio ma un’area giochi. Per gli utenti del servizio di trasporto pubblico organizzato dal Comune ci saranno a disposizione gli altri parcheggi della zona, lungo il perimetro del piazzale sterrato.

Il divieto rimarrà in vigore sino alla fine di aprile quando i giostrai si sposteranno in un’altra città.

Per chi usufruisce del servizio negli orari della mattina non dovrebbero esserci grossi problemi che, viceversa, potrebbero presentarsi nel pomeriggio quando le attrazioni del Luna Park hanno più pubblico.

I divieti non impensieriscono Palazzo Estense: già a settembre, nel periodo di apertura della Fiera di Varese, si chiuse il grande parcheggio, senza provocare grosse ripercussioni sugli utenti del park&bus.