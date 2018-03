Arriva a teatro “Cuori scatenati”

«Auspico che i luinesi e gli amanti del teatro non si lascino scappare questa grande opportunità di assistere ad uno spettacolo di alta qualità, a conclusione di un ciclo di rappresentazioni che hanno caratterizzato positivamente la stagione teatrale 2017/2018, iniziata con il duo Lopez Solenghi e che ha registrato un grande riscontro anche per l’operetta La vedova allegra.- commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Luino Pier Marcello Castelli – Lunedì 26 marzo alle ore 21 chiudiamo la rassegna con la piacevole commedia ‘Cuori scatenati’ con Sergio Muniz, un vero e proprio ‘Dulcis in fundo’. Rammento a tutti che fuori dall’abbonamento alla stagione teatrale, il 15 maggio prossimo proponiamo i Legnanesi con il nuovo spettacolo ‘Colombo si nasce’, i cui biglietti sono già in vendita on line e presso l’ufficio relazioni con il pubblico del comune di Luino».

Trama dello spettacolo di lunedì – Quando il fuoco della passione si accende tra Diego e Francesca le scintille divampano in maniera esagerata! Se poi a spegnere l’incendio ci si mette uno come Sergio Muniz, la situazione diventa veramente incontrollabile.Cosa succederebbe se la futura sposa, praticamente con un piede sull’altare, venisse a scoprire tutto? Una coppia scoppiata da anni si incontra clandestinamente per un’insensata ultima notte d’amore prima di suggellare il divorzio definitivo ma gli imprevisti sono dietro l’angolo, anzi, dietro la porta!

Diego Ruiz è ormai esperto nel mettere in scena i rapporti di coppia e le sue innumerevoli sfaccettature. Questa volta affronta gli amori ormai finiti che in realtà non finiscono mai.

Vale la pena dare una seconda possibilità? Oppure si rischia di ritrovarsi la solita minestra riscaldata? Riuscirà mai un nuovo amore a non subire il fastidiosissimo paragone con quello precedente? E come la mettiamo con il tradimento? La fedeltà è una predisposizione mentale, una scelta morale o un’imposizione? Questi e tanti altri interrogativi sono alla base di questa spassosa commedia in cui tutti i personaggi si trovano nel posto sbagliato nel momento sbagliato, dando vita a una girandola di equivoci e situazioni paradossali che li porteranno a ricorrere a tutto il loro sangue freddo per gestire una serata che li metterà a dura prova. Una serata che farà a dir poco fibrillare quattro cuori scatenati.