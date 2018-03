Arriva il Telepass Europeo per viaggiare anche all’estero

Un unico apparecchio per viaggiare in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. E’ il Telepass Europeo, un nuovo servizio che l’azienda ha iniziato a testare su un ristretto numero di utenti.

Il nuovo Telepass dovrà essere attivato in un Punto Blu e ha un costo di attivazione di 6 euro. Quando verrà utilizzato su un’autostrada estera saranno addebitato 2,40 euro di costi per ciascun paese che viene attraversato (Spagna e Portogallo vengono considerati uniti). Questo servizio potrà essere richiesto però solo per i veicoli a 2 assi, con peso inferiore alle 3,5 tonnellate e altezza inferiore ai 3 mt.

Oltre al pedaggio il nuovo servizio permetterà di utilizzare anche i servizi extra, come ad esempio i parcheggi convenzionati anche in Francia e Spagna. Per attivarlo bisogna recarsi in uno dei Punti Blu spari lungo la rete autostradale