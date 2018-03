Arrivano i soldi per la “tangenziale di Gallarate”

I fondi per costruire la Strada Statale 341 “Gallaratese” ci sono. E’ stato il Cipe -il Comitato interministeriale per la programmazione economica- nell’ultima seduta a stanziare i fondi per la costruzione dell’opera, 118 milioni di euro inseriti in un pacchetto complessivo da 493.

L’annuncio “politico” era arrivato a fine 2016, nell’ambito del “Patto per la Lombardia” tra Renzi e Maroni. Poi però ci sono i tempi di attuazione: e ora che né Renzi né Maroni sono più alla guida di governo e Regione Lombardia, pare sia il momento di partire.

Il progetto per Accessibilità Malpensa prevede così il via definitivo dei lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara, ossia la strada statale 341 “Gallaratese” nel tratto compreso tra l’autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la statale 527 nel comune di Vanzaghello, in provincia di Varese.

Si tratta del 1° stralcio funzionale dal Km 6,500 (svincolo S.S. 336 Nord) al Km 8,844 (Svincolo Autostrada A8). L’intervento riguarda un tratto lungo circa 2,34 km, ha una sezione stradale di categoria B “strada extraurbana principale” e prevede una spesa complessiva pari a 118 milioni di euro, la cui copertura finanziaria è stata assicurata attraverso il Mutuo Malpensa per 93 milioni e per 25,398 milioni di euro dalle risorse della Legge 31/2008, a carico della Regione Lombardia, della Citta Metropolitana e del Comune di Milano

«Il progetto approvato -ha dichiarato il Coordinatore territoriale Anas per l’Area Nord Ovest Dino Vurro– miglioreranno notevolmente la viabilità in questa vasta area del territorio regionale. In particolare l’intervento sulla Statale 341 consentirà una migliore accessibilità all’aeroporto di Malpensa, realizzando un’arteria a percorrenza veloce in variante ai centri abitati».