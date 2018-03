Asfarm assume personale infermieristico

Asfarm, l’Azienda speciale del Comune di Induno Olona cerca personale infermieristico da inserire nelle proprie unità operative: Casa di cura, ambulatori medici, servizio assistenziale Adi ad Induno Olona.

Per partecipare alle prove di selezione è necessario inviare il proprio curriculum in formato europeo entro e non oltre il giorno 22 aprile 2018, a mezzo di posta pec al seguente indirizzo mail : asfarm@pec.it

L’assunzione sarà effettuata secondo le norme di legge con primo incarico pari a a 36 mesi, qualifica 3 liv. super personale infermieristico CCNL Uneba per 30 ore settimanali a partire dal 15/05/2018.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare gli uffici di Asfarm al numero 0332/206001 oppure scrivere una mail all’indirizzo amministrazione@asfarm.it