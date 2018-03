Aspettando il nuovo Pgt: tre incontri su parchi, paesaggio e territorio

(nella foto: uno scorcio del Parco Pineta a Vedano Olona)

Si sta avviando a conclusione l’iter per il nuovo Piano di governo del territorio di Vedano Olona e l’Amministrazione comunale prosegue nelle iniziative per coinvolgere la cittadinanza su questo tema importante per tutta la comunità.

Con questo obiettivo, l’assessore all’ambiente Giorgia Adamoli ha organizzato una seconda serie di incontri pubblici con professionisti che tratteranno tematiche diverse legate al paesaggio e al territorio.

Il primo incontro, in programma giovedì 29 marzo alle 21, avrà come tema “Il paesaggio, un bene comune?”. Il professor Fabio Minazzi dell’Università dell’Insubria illustrerà le principali concezioni di “bene comune” e il nesso che esiste tra paesaggio e nozione di bene comune.

Giovedì 12 aprile si parlerà di aree protette con una serata sul tema “Oltre i confini dei parchi“, con un intervento degli architetti Gemma Concia e Fabrizio Donadini su dinamiche e modalità di gestione e sviluppo dei parchi: dal verde comunale a quello sovracomunale e regionale, con una illustrativa delle potenzialità dei Plis (parchi locali di interesse sovracomunale), in particolare quello del Lanza.

Si chiude giovedì 26 aprile, con la presentazione dei professionisti a cui sarà assegnato l’incarico di gestire e sviluppare PGT e Vas, dopo la selezione del bando di gara operato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Vedano Olona.

Gli incontri, che si terranno tutti in Sala Consiliare di Villa Aliverti, in piazza San Rocco, con inizio alle 21, sono aperti a tutta la popolazione.

Inoltre, per i professionisti che saranno presenti tra il pubblico, ci sarà il riconoscimento per i crediti formativi da parte dell’Ordine degli Architetti di Varese per gli incontri del 29 marzo e del 12 aprile.