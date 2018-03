Astuti al Pirellone, malnatesi alle urne

Samuele Astuti, sindaco di Malnate dal 2011, rieletto nel 2016, ha fatto il pieno di preferenze alle ultime elezioni Regionali, conquistando così un posto nel consiglio del Pirellone.

La carica di consigliere regionale è però incompatibile con quella di primo cittadino. Ecco perché i malnatesi saranno richiamati alle urne l’anno prossimo, nel 2019, dopo solo tre anni dalle ultime amministrative, per eleggere un nuovo sindaco.

LE PROSSIME TAPPE – Tra pochi giorni ci sarà la proclamazione degli eletti, più o meno entro un paio di settimane. A seguire ci sarà il primo consiglio regionale, che porterà alla convalida degli eletti. Dopo questi primi passaggi, Astuti dovrà presentare le proprie dimissioni da primo cittadino al consiglio comunale.

Nel mentre, la giusta comunale cambierà aspetto, con la nuova assegnazione delle cariche e la nomina del nuovo vicensindaco, che dopo le dimissioni di Astuti, diventerà a tutti gli effetti sindaco fino alle prossime elezioni.

Nelle prime dichiarazioni dopo l’elezione al Pirellone, Astuti ha ringraziato l’affetto dimostrato alle urne da parte di Malnate: «Il mio risultato è stato eccezionale: un risultato di squadra, ottenuto lavorando sul territorio, casa per casa, coinvolgendo anche chi non è strettamente del Pd. Ringrazio tutti i miei collaboratori, chi ha fatto chilometri per incontrare tantissime persone a cene, aperitivi, dibattiti. Ora mi toccherà lavorare per il bene di tutta la provincia di Varese, e lo farò con orgoglio ed entusiasmo. Il risultato di Malnate (dove ha raccolto 1359 preferenze, ndr) mi commuove: ricevere un tale affetto dalla mia comunità è un bagaglio di affetto che mi porterò dentro per sempre».