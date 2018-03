Alcolici, sesso e cacche di cane: raffica di multe nel weekend

Il primo sabato di primavera è stato all’insegna dei controlli per la Polizia Locale. Il personale in borghese del Comando ha infatti svolto una serie di pattugliamenti, accertando numerose violazioni di varia natura.

In particolare, al parco pubblico “Comerio” di Via Espinasse e Magenta sono stati sanzionati per la violazione al Regolamento di Polizia Urbana due giovani che consumavano bevande alcoliche. La stessa violazione è stata contestata a un uomo che si dirigeva in centro città a piedi e a un ragazzo che sostava in via F.lli D’Italia.

La pattuglia in borghese ha anche verificato che alcuni cittadini che portavano a spasso i loro cani per le vie della città avessero con sé l’attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e la rimozione delle stesse: su quattro persone identificate, si è proceduto a sanzionare un uomo di mezza età che non aveva provveduto alla raccolta.

I controlli sono proseguiti in periferia, in zona Palayamamay, dove due soggetti sono stati colti in flagranza mentre compivano atti osceni e sanzionati amministrativamente ai sensi dell’articolo 527 C.P.. La giornata si è conclusa nei pressi della stazione FF.SS., dove un uomo di origine ghanese, residente a Busto Arsizio, è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza, in quanto orinava nella pubblica via incurante del transito di pedoni, ed al quale è stato notificato un raspo urbano.