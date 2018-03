I secondi 40 anni “della Piera”

Ha festeggiato il suo compleanno dove ora è l’apprezzatissima “chef del venerdì”, al circolo Arci Cascina Mentasti di Varese.

I clienti soci di questi ultimi anni vanno apposta per assaggiare le sue ricette, ma forse non sanno che Piera Andriolo, “La Piera”, è stata per decenni un personaggio a Cantello, il suo paese.

Aveva un negozio di frutta e verdura conosciuto in paese e dintorni, anche perchè era l’unico in cui si compravano gli asparagi di Cantello, prima ancora della loro fama e del riconoscimento di qualità. Ma la simpatia e i consigli de “La Piera” valevano ancora di più dei preziosi asparagi.

Poi, al momento della pensione, la sua nuova vita di chef, nel circolo Arci varesino, senza troppo clamore. Ma “La Piera” non passa mai inosservata: e la sua fama è cresciuta anche li.

Ora festeggia un nuovo traguardo: i suoi secondi quarant’anni. Con tanti auguri da chi l’ha conosciuta.