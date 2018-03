Aule sistemate, gli alunni della “Pascoli” possono tornare nelle loro classi

In una settimana il Comune di Varese ha già quasi ultimato i lavori di sistemazione delle aule della Scuola Pascoli che settimana scorsa erano state chiuse per la rottura di un tubo. L’evento si era verificato nella notte di venerdì scorso, mentre la scuola era chiusa, a causa del grande freddo.

Gli operai del comune hanno lavorato tutta la settimana e l’intervento andrà avanti nei prossimi giorni per completarsi definitivamente. Intanto nei giorni scorsi le aule coinvolte sono state pulite e i nuovi pannelli del controsoffitto sono già stati riposizionati. Da lunedì dunque gli alunni, che in questi giorni si erano spostati in una altra ala dell’edificio scolastico, potranno tornar nelle loro aule.

“Ringrazio per la grande collaborazione la dirigente scolastica, le maestre, tutto il personale scolastico e i tecnici del Comune che hanno lavorato senza sosta tutta la settimana – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati – Siamo ovviamente dispiaciuti per il disagio per i bambini. Grazie a questa grande sinergia però siamo riusciti a non interrompere mai le lezioni degli studenti della scuola e a ripristinare le normali condizioni degli spazi. Il segno di una bella comunità che collabora nell’interesse degli studenti”.