Auto contro bus in via Sanvito

«Gli ho urlato: “Ma dove vai?”. Troppo tardi, adesso va che casino».

Ore 14.15 via Sanvito Silvestro, venerdì 23 marzo, ad una ventina di metri dall’incrocio con via dei Campigli. Una Bmw rimane bloccata tra il marciapiede e la fiancata destra di autobus della Linea E Bizzozero-Centro che stava in quel momento viaggiando in direzione città.

L’auto, probabilmente parcheggiata contromano in prossimità della fermata, dev’essere partita mentre il pullman sopraggiungeva. Inevitabile lo scontro: non si è trattato di un incidente ad alta velocità, anzi.

Per questo nessuno si è fatto male, è stata chiamata la polizia locale e un altro mezzo ha permesso di garantire le corse successive lungo la tratta.