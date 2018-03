Auto ribaltata nella notte, muore ventisettenne

Ancora sangue sulle strade del Varesotto, questa volta a perdere la vita un giovane di 27 anni alla guida di una Fiat 500 che si è ribaltata sulla strada.

Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il grande lavoro dei vigili del fuoco che hanno estratto il corpo aprendosi la strada con le cesoie, per affidare il ragazzo alla cura del personale del 118.

Siamo a Castelseprio poco prima della mezzanotte di ieri, venerdì 2 marzo, lungo la Sp20 “dir” all’altezza di via Rovate.

Nell’utilitaria viaggiano quattro persone: oltre al conducente ci sono altri due ragazzi di 16, e 28 anni e una giovane di 21.

Forse per la velocità, o per il ghiaccio – comunque cause ancora in via d’accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Saronno – il veicolo perde il controllo.

L’impatto è violentissimo, tanto da deformare il veicolo. Vengono chiamati i soccorsi e i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate capiscono subito che non c’è tempo da perdere e con le pinze idrauliche rompono il guscio del veicolo accartocciato ed estraggono i feriti.

Le condizioni del conducente sono subito apparse disperate: è stato portato in ambulanza in codice rosso all’ospedale di Tradate ma non c’è stato nulla da fare.

La vittima, classe 1990, abitava a Caronno Varesino. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria su ordine del magistrato di turno.

Gli altri feriti, sono stati soccorsi da due ambulanze della Croce Rossa Italiana di Varese eGallarate e trasportati in codice giallo al pronto soccorso del Circolo.

Come anticipato sulla scena dell’incidente hanno operato i carabinieri, che hanno portato a termine i rilievi di rito e regolato la viabilità: a lungo la strada è rimasta chiusa per consentire lo svolgersi delle operazioni di soccorso.