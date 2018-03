Auto ribaltata in via Machiavelli

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in via Machiavelli, ad Arcisate, nei pressi del Cavalca.

Per motivi ancora in corso di accertamento il guidatore di un’auto, una Volkswagen Golf di colore grigio, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato in mezzo alla strada.

A bordo due persone anziane, una donna di 76 anni e il marito di 78, che secondo le prime informazioni sono rimaste ferite in modo non grave. Sono stati portati entrambi al Pronto soccorso dell’Ospedale di Varese, uno in codice giallo e uno in codice verde.

Sul posto sono intervenute due ambulanze inviate dalla Croce Rossa di Varese e da Sos Besano, con il supporto dell’automedica. Sono intervenuti anche Carabinieri, Vigili del fuoco e un mezzo della Guardia di Finanza.

L’incidente, avvenuto poco prima delle 17, ha creato lunghe file nell’orario di punta del traffico, su una strada utilizzata anche da molti frontalieri.