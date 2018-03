Auto ribaltate e fuori strada, sono quattro gli incidenti del sabato sera

Il bollettino del sabato sera conta almeno quattro incidenti tra quelli più gravi che hanno richiesto il soccorso del personale sanitario.

Il più rilevante è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Gallarate, sullo stradone di via Fermi, dove un uomo di 38 anni si è ribaltato sulla carreggiata a bordo della sua auto ed è stato ricoverato all’ospedale di Legnano dopo l’intervento sul posto di ambulanza e vigili del fuoco.

Due ore dopo a Legnano un altro scontro questa volta di un’auto con a bordo quattro giovanissimi che sono stati ricoverati con ferite lievi (due i codici verdi), si trattava di quattro ragazzi di 17, 18, 19 e 20 anni raggiunti in via Ciro Menotti.

Poco più di un’ora dopo, verso le 4, un’altra auto si è ribaltata nel raccordo tra la statale 336 e l’A8 sulla provinciale 52 di Somma Lombardo. A bordo c’era un ragazzo di 27 anni che è stato soccorso e ricoverato con ferite lievi all’ospedale di Gallarate.

La nottata di incidenti si è conclusa alle 5 della mattina con un’auto finita fuori strada a Cantello, in via Lugano. Anche in questo caso si sono mobilitati l’ambulanza e i vigili del fuoco ma non si segnalano ricoveri ospedalieri.