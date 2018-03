Auto si ribalta e finisce contro un casolare

Incidente nella notte di venerdì 2 marzo a Sesto Calende, in via per Angera.

Per cause ancora da accertare, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver percorso alcuni metri fuori strada si è ribaltato contro il tetto di un casolare.

Per soccorrere il ferito, un uomo di 46 anni, oltre al personale del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo: che intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con il personale sanitario.

A parte lo spavento, l’uomo non è stato valutato in gravi condizioni ed è stato portato all’ospedale di Angera.