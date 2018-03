Auto si ribalta in via Gasparotto: disagi al traffico

Incidente questa mattina, venerdì 9 marzo, attorno alle 7, a Varese all’incrocio tra via Gasparotto e la rampa d’accesso al raccordo autostradale.



Un’auto si è ribaltata: leggermente ferite le due donne che erano a bordo, una di 37 anni e una di 69.

Lunghi gli incolonnamenti in una momento di grande traffico per l’ora di punta. Attorno alle 8 l’auto è stata recuperata mentre gli agenti della polizia locale giunti sul posto regolavano il traffico, particolarmente congestionato in direzione Varese.