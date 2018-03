Autolinee varesine non aderisce allo sciopero di giovedì

Sciopero dei trasporti pubblici in programma giovedì 8 marzo.

L’agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali di base, vedrà interessate fasce orarie diverse di città in città, ma non riguarderà Varese e i paesi serviti da Autolinee Varesine. La garanzia del servizio è assicurata dalla stessa società di trasporti in una nota dove si rende noto che il servizio sarà regolare sull’intera rete gestita dall’azienda.

Disagi, invece, potrebbero esserci su altre linee del trasporti regionale, suburbano e aeroportuale: Trenord comunica che i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona”, in caso di non effettuazione dei treni, saranno sostituiti da autobus Point-to-Point senza fermate intermedie.