Autoscontri e frittelle, è arrivato il Luna Park

Ha aperto nel pomeriggio di sabato 24 marzo il Luna Park alla Schiranna. Le giostre sono arrivate, come da tradizione, la settimana che precede la Pasqua portando luci, colori e profumo di frittella. Tanti i giochi classici per i più piccoli, dal Bruco Mela agli autoscontri, fino alla pesca. Per i grandi invece, ci sono diverse novità e giochi “spericolati” per chi non soffre di vertigini. Immancabile la casa degli specchi e gli autoscontri, quest’ultimi i più gettonati da sempre.

Per quanto riguarda l’affluenza del primo giorno invece, i giostrai spiegano che è stata più bassa degli anni precedenti: “Speriamo nei prossimi giorni”. Il Luna Park resterà in città fino al primo maggio.