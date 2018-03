Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi



(ultimo aggiornamento: lunedì 5 marzo 2018)

Autostrada A8 Milano Varese e A9 Milano Como: limitazioni

Autostrade per l’Italia comunica che, per il transito di un trasporto eccezionale, sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalla mezzanotte alle ore 02:00 di mercoledì 7 marzo, saranno effettuate le seguenti chiusure:

sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Legnano verso Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare l’entrata dello svincolo di Castellanza al km 17+000;

-sarà chiuso l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso per chi proviene da Varese e procede verso Como. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, percorrere la SP527 e rientrare sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, allo svincolo di Saronno, oppure percorrere la A8 Milano-Varese verso Milano, uscire alla stazione di Lainate e rientrare dalla stessa, in direzione di Varese.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Origgio-Uboldo per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Saronno al km 15+500.

Superstrada 336 da A8 per Malpensa e A4: lavori previsti

Anas comunica che, per consentire il completamento dei lavori di posa delle barriere di sicurezza e degli attenuatori d’urto, dal 28 febbraio al 30 marzo 2018 sulla strada statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa” sarà istituito il restringimento delle carreggiate in direzione A4 e A8 mediante la chiusura della corsia di marcia nel tratto compreso tra il km 0,000 e il km 10,750, in tratti saltuari e per una lunghezza massima non superiore ai 300 metri.

Le limitazioni, che interesseranno i territori comunali di Olgiate Olona, Busto Arsizio, Gallarate, Cardano al Campo, Casorate Sempione e Somma Lombardo, nella provincia di Varese, saranno istituite nel solo orario notturno compreso tra le ore 21,30 e le ore 5,30.