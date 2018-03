Autovelox e PhotoRed in arrivo dal 3 aprile

Saranno attivate dal 3 aprile 2018 le telecamere di controllo che nelle scorse settimane sono state installate in alcuni incroci di Varese in cui sono presenti dei semafori: tra viale Ippodromo e viale Aguggiari,ad esempio, tra via Magenta e via Medaglie d’Oro e nell’incrocio tra via Staurenghi e via Sacco.

I nuovi sistemi di controllo saranno in funzione da martedì prossimo e rileveranno chi non rispetta il semaforo passando con il rosso. Le telecamere saranno sempre in funzione e per chi non rispetta il codice della strada, creando situazioni di evidente pericolo, la multa sarà di 163 euro e all’automobilista verranno tolti 6 punti dalla patente.

Sempre dal 3 aprile la polizia locale attiverà i controlli per il rispetto dei limiti della velocità: dalla prossima settimana i Velo Ok varesini diventeranno, a turno, autovelox, sanzionando chi non rispetta i limiti.

Va ricordato comunque che gli autovelox, cioè i dispositivi di controllo della velocità, saranno sempre segnalati: quando saranno attivi i controlli verrà sempre collocata la segnaletica che informerà i cittadini sulla loro effettiva operatività e sarà sempre presente una pattuglia che contesterà le eventuali violazioni ai limiti della velocità che verranno riscontrate.

«Ogni giorno riceviamo richieste dai cittadini per potenziare i sistemi di prevenzione per una maggiore sicurezza stradale – spiega il sindaco Davide Galimberti – La convivenza civile tra chi frequenta le strade pubbliche deve essere un obiettivo comune perché la città è di tutti e ognuno di noi deve sentirsi sicuro di camminare, andare in bici, attraversare la strada e più in generale di spostarsi nello spazio urbano che condividiamo. Per questo stiamo proseguendo un lavoro che siamo sicuri vada nell’interesse di ciascun cittadino perché la sicurezza stradale e la qualità delle vita sono un diritto di tutti ma è anche un dovere di ognuno di noi che va portato avanti a partire dai nostri comportamenti quotidiani».

NUMERI IN LIEVE DIMINUZIONE PER GLI INCIDENTI A VARESE

L’anno scorso si è registrata una diminuzione di circa il 7% degli incidenti stradali in città, passando dai 700 del 2016 ai 654 del 2017, ma è rimasto invariato invece il numero degli incidenti mortali, che sono stati 3 sia nel 2016 che nel 2017.

Una diminuzione invece si è registrata per quanto riguarda sia gli incidenti in cui ci sono stati dei feriti passando da 339 a 307 e sia in quelli senza conseguenze. Migliorata la situazione tra il 2016 e il 2017 anche per quanto riguarda i sinistri che hanno visto coinvolti pedoni o ciclisti e per gli incidenti che si sono verificati negli incroci stradali.

«La situazione sembra in qualche modo migliorare ma non possiamo abbassare la guardia perché la sicurezza delle nostre strade, in particolare per pedoni e ciclisti, rimane il nostro obiettivo prioritario – spiega il vicesindaco con delega alla Polizia locale, Daniele Zanzi – Per questo motivo stiamo potenziando i sistemi di prevenzione e controllo nei confronti di chi non rispettale le regole di convivenza e con i suoi comportamenti può mettere in pericolo, la propria, e le vita di altre persone. Una delle situazioni pericolose in città è ad esempio il mancato rispetto del semaforo rosso negli incroci stradali».