Avis Medio Varesotto festeggia vent’anni con i suoi 8000 soci

775 nuovi donatori e quasi 13.000 prelievi. Con questi numeri importanti, l’Avis Sovracomunale Medio Varesotto si prepara all’assemblea che si svolgerà il prossimo 7 marzo presso “Lamensa Carabelli” di Solbiate Arno, lo stesso luogo dove venti anni fa nasceva questa realtà che riunisce 23 Avis Comunali.

Sarà un momento di bilancio del lavoro svolto ma anche di progettazione futura.

Un domani che si preannuncia positivo stando al traguardo raggiunto nel mese di giugno dello scorso anno, quando Avis Sovracomunale Medio Varesotto ha ottenuto la certificazione ISO9001 per la convocazione programmata, l’accoglienza e le attività finalizzate alla gestione dei donatori che si recano a donare al Servizio Trasfusionale di Varese.

Ma anche il movimento cresce attorno a questa realtà: i 775 nuovi donatori nel 2017 e il raggiungimento di 12.597 donazioni di cui 11.638 di sangue intero e 959 plasmaferesi.

In tutto, i donatori sono 8099 di cui 1005 ragazzi tra i 18 e i 25 anni, 1849 giovani tra i 26 e i 35 anni, 2309 adulti compresi tra i 36 e i 45 anni, 2161 tra i 45 e i 55 anni e 775 gli over 56.

Particolare attenzione sarà posta al al 20° di fondazione, al “Progetto plasma” e a quello per la “Promozione della donazione del cordone ombelicale” in accordo con la ASST Settelaghi, oltre alla collaborazione con la Fondazione TES e l’Università dell’Insubria per ricerche su sangue e medicina riparativa.

Diverse saranno le iniziative volte a riflettere sugli anni trascorsi e sulle prospettive future, anche attraverso pubblicazioni e interviste ad hoc. Molti, inoltre, sono gli appuntamenti già in calendario nelle Avis Comunali che aderiscono ad Avis Sovra Comunale Medio Varesotto.