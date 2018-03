Avramovic scatenato, ma che bravi Vene e Larson

AVRAMOVIC 7,5 (IL MIGLIORE) – L’abbacinante quarto periodo lo spara direttamente sul gradino più alto del podio della partita (16 punti in 7′) al pari del clamoroso 31 di valutazione. Fino a lì però a nostro giudizio non era stato il più bravo, soprattutto per via di qualche amnesia difensiva e di qualche pesarese di troppo lasciato libero di colpire. Pazienza, si fa ampiamente perdonare. MVP anche per i lettori di VareseNews

VENE 7,5 – Finisce con una caviglia un po’ in disordine ma offre un’altra prova a tutto tondo. In difesa neutralizza Omogbo per larghi tratti, in attacco invece fa quasi sempre la cosa giusta al momento giusto, che sia un passaggio, una finta, un blocco o un tiro. Mostruoso +33 di plus/minus.

OKOYE 6 – Nel primo quarto espone tutta la sua mercanzia: schiacciata al volo, tripla, canestro con mani in faccia. Poi un po’ i falli, un po’ il giusto riposo, un po’ un pallone malandrino che bacia il ferro senza però attraversarlo lo costringono a una serata normale dopo alcune prestazioni irreali.

TAMBONE 5 – Seconda partita difficile per il play romano, in campo nel momento della reazione pesarese, minuti nei quali non riesce a invertire la rotta. Tre falli e zero punti.

CAIN 6,5 – Non gli capita spesso di soffrire sotto i tabelloni: questa sera è bravo Mika a mettergli i bastoni tra le ruote sia in difesa sia a rimbalzo. Però Cain, al solito, reagisce da vecchio lupo di mare: esperienza a quintali e la capacità di punire l’avversario diretto ogni volta che questo abbassa la guardia. Termina comunque con 11 punti e 9 rimbalzi.

DELAS 6,5 – Cinque assist, un paio dei quali davvero notevoli, parecchia applicazione in difesa, qualche punto che non fa mai male. La cura-Caja funziona per il croato che sta già facendo dimenticare le brutte partite dei suoi esordi varesini.

FERRERO 5 (IL PEGGIORE) – Non riesce mai a sbloccarsi: quattro errori al tiro, zero punti, tre falli e il bandolo della matassa che non salta fuori proprio mai.

WELLS 6,5 – Diversi sprazzi positivi, specie nel secondo periodo quando accumula la maggior parte dei suoi punti. Non incanta ma fa il suo dovere sia in attacco, sia in fase difensiva.

LARSON 7 – Una delle migliori prove in biancorosso, forse la più bella in assoluto: regia compassata e attenta ma anche molto concreta visto che spedisce ai compagni 7 assist (con appena una palla persa). Poi, fatto il grosso per gli altri, si ritaglia anche momenti di gloria per sé con tre bombe a segno compresa quella che ridà fiato a Varese dopo il parzialone ospite.