Badante arrestata per maltrattamenti

La sua assistita era una nonnina di 87 anni che accudiva da tempo, giorno per giorno. Ma i carabinieri di Cassano Magnago l’hanno arrestata in flagranza di reato per maltrattamenti, dopo un’indagine della Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Tutto ha inizio quando i parenti dell’anziana si accorgono che qualcosa non va nella parente, che risulta chiusa in sè stessa.

I sospetti sulla badante li spingono a chiamare i carabinieri che insieme alla Procura bustocca cominciano ad indagare, anche servendosi di intercettazioni ambientali e videocamere nascoste nell’abitazione, che mettono in mostra l’inferno a cui l’anziana era stata sottoposta: percosse durante la consumazione dei pasti, ingiurie e minacce e addirittura umiliazioni mentre l’anziana era in bagno.

Un quadro pesante che ha spinto gli investigatori nelle scorse ore a fare irruzione all’interno dell’abitazione per arrestare la badante di 69 anni – A.V. le iniziali – che al termine delle formalità di rito è stata portata nel carcere femminile di Como a disposizione dell’autorità giudiziaria.