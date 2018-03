I bambini accolgono Teiko, l’albero della Pace

Una mattinata davvero festosa a Venegono Inferiore, dove i bambini e i ragazzi delle scuole hanno accolto l’albero della Pace, un piccolo kaki proveniente da una pianta sopravvissuta alla bomba atomica di Nagasaki.

L’iniziativa è una delle delle nove tappe mondiali previste per il 2018 dal programma “Kaki tree project” ed è stata fortemente voluta dal Gruppo Alpini di Venegono Inferiore, che ha voluto far arrivare nelle scuole venegonesi un vero testimone vivente della pace, che i bambini potranno far crescere insieme alla loro consapevolezza e sensibilità per questo valore fondamentale.

L’arrivo del piccolo albero – che i bambini hanno scelto di chiamare Teiko, “io resisto” in giapponese – è stato preparato con molta passione da insegnanti e alunni, che hanno realizzato scritti, poesie, decorazioni e lavori manuali ispirati al progetto.

Alla bella cerimonia di questa mattina hanno partecipato il sindaco Mattia Premazzi, una rappresentante del Console generale del Giappone a Milano e don Eugenio, il parroco di Venegono Inferiore. A fare gli onori di casa gli Alpini al gran completo e le vicedirigenti dell’Istituto comprensivo Camilla Nava e Olga Canzani.

Il piccolo kaki piantato nel prato della scuola crescerà circondato da un’aiuola di sassi colorati realizzati dai bambini con disegni e messaggi di pace.