Bancarelle, musica e caccia alle uova: la Pasqua è in città

La Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano, in collaborazione con l’Ente Turistico del Luganese, presenta la nuova edizione di Pasqua in città che da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile 2018 animerà il centro cittadino con proposte tradizionali e interessanti novità. Ogni giorno “Pasqua in Città” trasformerà il centro cittadino in un allegro palcoscenico con le piazze principali e il parco civico pronti ad accogliere un diversificato programma di eventi.

MERCATO DI PASQUA

Cittadini e turisti potranno visitare il tradizionale Mercato di Pasqua e scoprire gli oggetti dell’artigianato e dell’enogastronomia locale proposti dalle numerose bancarelle allestite in Piazza Manzoni, Piazza della Riforma, via Nassa e Piazza Dante. Un’occasione per gustare deliziosi prodotti tipici e trovare tante idee regalo. Il mercato sarà aperto ogni giorno, dal 30

marzo al 2 aprile, dalle 11:00 alle 18:00.

ANIMAZIONI PER BAMBINI

Durante i quattro giorni pasquali, dalle 10:00 alle 18:30, Piazza Manzoni verrà animata da Cooperativa Proposta 80, una vera e propria ludoteca itinerante con giochi fatti a mano. Tutta la famiglia potrà divertirsi con attività logiche, manuali, di movimento e di abilità. Inoltre vi saranno laboratori creativi con materiali di riciclo e il divertente truccabimbi, per dipingere il volto dei bambini con mille colori.

Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno verrà proposta una speciale Caccia alle uova nel centro città. La partenza è prevista presso Piazza Manzoni dove verrà consegnata la mappa con il percorso, che si snoderà fino alla Darsena del Parco Ciani. I partecipanti che troveranno tutti gli indizi riceveranno in regalo una dolce sorpresa offerta da ALDI SUISSE e un buono omaggio offerto dal Centro Lugano Sud. La caccia alle uova avrà luogo nei giorni di sabato 31 marzo, domenica 1 e lunedì 2 aprile dalle ore 11:00 alle ore 16:00. Tra le altre attività, i bambini dai 3 ai 12 anni avranno la possibilità di cavalcare dei simpatici cavallini a rotelle all’interno del Parco Ciani!

Ricordiamo inoltre che durante tutta la manifestazione, dei simpatici conigli distribuiranno dei cioccolatini per le vie del centro, gentilmente offerti da ALDI SUISSE.

RELAX SUL LUNGO LAGO

Dopo una passeggiata per le vie del centro, tra bancarelle colorate, quale migliore occasione per fare una sosta rilassante leggendo un libro comodamente seduti sulle sdraio, ammirando il lago? Ogni giorno, dalle 11:00 alle 18:00, sul lungolago in Riva Albertolli vi aspetta una rilassante postazione con sdraio e letture messe a disposizione dei passanti da Agorateca Lugano.

MUSICA FOLCLORISTICA

Ogni giorno, dalle 13:30 alle 18:00, la zona pedonale del centro cittadino sarà animata dalla musica folcloristica dei Tacalà, dal mandolino e dalla chitarra del Duo Nostranello, dai Tirabüscion con la loro musica tradizionale ticinese e del nord Italia, e dai Bagiöö, gruppo originario di Gandria composto da quattro ottoni e una fisarmonica.

E TANTI CONCERTI

E ancora musica dal vivo: sabato 31 marzo, alle 15:00, in Piazza Dante sarà possibile assistere all’esibizione del Coro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. A seguire, alle 17:00, il Patio del Municipio ospiterà il tradizionale concerto di Pasqua della Filarmonica di Castagnola. Fondata nel 1939, l’organico della banda è attualmente formato da una quarantina di musicisti, guidati dal Maestro Mauro Ghisletta.

MOSTRA DEI PROGETTI FINALISTI DELLA SUPSI PER L’IMMAGINE DI PASQUA IN CITTÀ 2018

L’immagine grafica dell’edizione 2018 di Pasqua in Città è stata realizzata in collaborazione con gli studenti del 3° anno del Bachelor in Comunicazione visiva della SUPSI. Presso la Darsena del Parco Ciani sarà allestita una mostra che presenta i progetti finalisti, compresa la proposta della vincitrice Lucia Chiesa. Il pubblico potrà ammirare i lavori e votare il preferito partecipando ad un concorso a premi che mette in palio 3 buoni famiglia del valore di 100 CHF valevoli per i lidi luganesi estratti a sorte tra i votanti, gentilmente offerti dalla Divisione Sport. Lo studente che si aggiudicherà il favore del pubblico, invece, riceverà due pass per il ROAM Festival 2018 (25-29 luglio / www.longlake.ch) offerto dalla Divisione Eventi e Congressi.

La mostra è accessibile tutti i giorni, dalle 10:00 alle 18:00.

SHOPPING

Segnaliamo che lunedì 2 aprile i negozi del centro saranno straordinariamente aperti dalle 10:00 alle 18:00.