Il Banco Bpm entra nella storia: è in finale di Len Cup

In una Piscina Manara traboccante d’entusiasmo, una serata di quelle che resteranno per sempre impresse nella memoria: è quella della festa della Pallanuoto Banco BPM Sport Management che, davanti alle telecamere di SportItalia, vince 11-10 anche la semifinale di ritorno contro il CN Marsiglia (già battuto all’andata in Francia 11-9 da capitan Gallo e compagni) e strappa il pass per una storica finale, quella che vedrà i Mastini opposti ai campioni in carica dello FTC Budapest.

Il primo tempo della sfida, cui prende parte anche una delegazione di autorità francesi venute in vista a Busto Arsizio per conoscere da vicino il fenomeno aziendale Sport Management, è un parziale di nervi con la Pallanuoto Banco Bpm Sport Management a fare la partita, ma con Marsiglia che risponde colpo su colpo a Figlioli e compagni e con due reti di Vukicevic (che segna prima un rigore e poi bissa in superiorità). Il parziale si chiude sul 3-3. Nel secondo tempo arriva il break dei francesi che passano in vantaggio con la superiorità sfruttata da Kovacevic e allungano, ancora con Vukicevic, che pareggia il doppio confronto firmando il 4-6, poi con Durdic è vantaggio Marsiglia anche nel punteggio globale. I Mastini non mollano e dopo due traverse arriva il gol di Blary che firma il 5-7 di fine secondo parziale.

Il cuore, la squadra di casa, lo tira fuori nel terzo tempo che è quello che cambia la gara e le sorti della semifinale: Mirarchi accorcia e ridà il doppio vantaggio ai suoi, Luongo fa 7-7 pari poi Drasovic in controfuga fa esplodere di gioia le piscine Manara firmando l’8-7, imitato un attimo più tardi Fondelli per il 9-7. L’avvio dell’ultima frazione vede ancora la Pallanuoto Banco BPM Sport Management protagonista, con Baraldi che mette al sicuro il risultato col gol del 10-7. La squadra di mister Malara però non demorde e torna a farsi sotto: Durdic sbagli il rigore del pari, ma si rifà un attimo più tardi mandano a bersaglio il 10-10 a 2’ falla fine. La risposta dei Mastini è il gol di Petkovic che infila l’11-10 che a 1 minuto dalla fine chiude i conti e regala la finale alla formazione del presidente Sergio Tosi.

Nell’altra semifinale passa il turno lo FTC Budapest, squadra ungherese campione in carica, che dopo aver vinto in casa 14-9 il derby nazionale contro il Miskolci bissa vincendo anche la gara di ritorno 13-8. Le finali si disputeranno il 31 marzo e l’8 aprile (la squadra che giocherà in casa la prima partita sarà definita nei prossimi giorni tramite sorteggio). Sabato intanto la Pallanuoto Banco BPM Sport Management sarà nuovamente in vasca, a Bari, per le Final Four di Coppa Italia che vedranno i mastini affrontare l’An Brescia alle ore 17.30.

Marco Baldineti (allenatore Pallanuoto Banco BPM Sport Management): “Una vittoria da dividere con tutta la società, con il presidente Tosi, con il nostro GM Gianni Averaimo (tra i due un lungo abbraccio a fine partita, ndr) e con quanti lavorano per Sport Management. È una vittoria importante e una finale storica ora la testa va subito a Brescia per la Coppa Italia e vedremo come andrà a finire”.

PALLANUOTO BANCO BPM SPORT MANAGEMENT – CN MARSEILLE 11-10 (3-3; 2-4; 4-0; 2-3)

PALLANUOTO BANCO BPM SPORT MANAGEMENT: Lazovic, Di Somma 1, Blary 1, Figlioli 1, Fondelli 1, Petkovic 2, Drasovic 1, Gallo, Mirarchi 1, Luongo 1, Baraldi 1, Valentino 1, Nicosia. All.: Baldineti.

CN MARSEILLE: Hovhannisyan, Hoepelman, Olivon, Bicari 1, Markovic, Vernoux, Kremers-Taylor, Durdic 4, Marion-Vernoux, Kovacevic 1, Vukicevic 4, Camarasa, Scepanovic. All.: Malara.

NOTE: usciti per raggiunto limiti di falli: Valentino (BPM) e Marion-Vernoux (Mar), nel terzo tempo, Olivon (Mar), Kovacevic (Mar), Markovic (Mar) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Sport Management 4/17; Marsiglia 3/11 + 1 rigore realizzato e 1 rigore sbagliato. Spettatori: 800 circa.