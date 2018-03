Banco Bpm, tutto facile con l’Acquachiara

Turno facile in campionato per la Banco Bpm Sport Management che alle “Manara” di Busto travolge l’Acquachiara Napoli, squadra ancora a quota zero in classifica. Larghissimo il divario a favore dei Mastini, 23-5 e partita senza storia dopo un parziale di 8-0 nel secondo periodo dopo un avvio equilibrato (5-3 alla prima sirena, ma 3-3 nei minuti precendenti).

Baldineti ha potuto ruotare i suoi effettivi (Nicosia in porta, Panerai titolare al posto di Blery) in una gara caratterizzata dal ricordo di Mario Riccio, il giovane nuotatore tesserato per l’Acquachiara e tragicamente scomparso nei giorni scorsi. La dirigenza bustocca ha deciso di devolvere alla sua famiglia l’incasso della partita.

Il parziale aperto prima dell’intervallo è stato allungato fino a una striscia di 17-0: i campani sono tornati a segnare solo nel quarto periodo, a partita abbondantemente chiusa. Top scorer di giornata Mirarchi e Gallo, con quattro reti a testa. Tre quelle di Baraldi, Di Somma e Panerai. 23-5 il finale, come detto, e tre punti intascati dalla Banco Bpm che resta al secondo posto in classifica alle spalle della Pro Recco a pari merito con Brescia.

Banco Bpm SM Busto – Acquachiara Napoli 23-5

(5-3; 8-0; 5-0; 5-2) Sport Management: Lazovic, Di Somma 3, Panerai 3, Figlioli, Fondelli, Petkovic 2, Drasovic 1, Gallo 4, Mirarchi 4, Luongo 2, Baraldi 3, Valentino 1, Nicosia. All.: Baldineti.

Acquachiara: Lamoglia, Ciardi, Gargiulo, Spooner 1, M. Lanfranco, Ronga, Finizola, Barberisi 1, De Gregorio, Tozzi 1, Centanni 1, J. Lanfranco, Roberti. All.: Iacovelli.

Note. Portieri: Nicosia (SM), Lamoglia (A), Roberti dal 28’50”.

CLASSIFICA: Pro Recco 54; SPORT MANAGEMENT, Brescia 48; Ortigia 34; Can. Napoli 32; Catania 24; Lazio 22; Florentia 20; Posillipo 18; Bogliasco 17; Trieste 11; Torino 7; Acquachiara 0.